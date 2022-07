FABRIANO – Grave incidente stradale a Fabriano oggi intorno alle 14, tra via Dante e via Casoli, nei pressi dello stabilimento di Elica. Per cause ancora in fase di accertamento due veicoli si sono scontrati frontalmente. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe marginalmente coinvolto anche un articolato, ancora da chiarire però la dinamica del sinistro.

Un impatto terribile per gli autisti a bordo delle due auto.



I vigili del Fuoco del distaccamenti di Fabriano, con la collaborazione dei sanitari del 118, hanno estratto dalle lamiere i due conducenti, uno, intubato, è stato fatto uscire con la barella spinale.

Sul posto anche due eliambulanze, che hanno trasportato i due feriti, un uomo e una donna, entrambi in codice rosso, a Torrette.



Forti le ripercussioni anche sul traffico con la strada che è stata chiusa per quasi due ore per permettere i soccorsi e che è stata riaperta solo dopo le 16.