SANT’ELPIDIO A MARE – Terribile tragedia questa mattina a Casette D’Ete, dove è stato investito da uno scuolabus un bimbo di circa un anno e mezzo.



Il piccolo avrebbe seguito la sorellina poco più grande fino allo scuolabus, rimanendo poi in mezzo alla strada, e l’autista, nella ripartenza, non si sarebbe accorto della sua presenza. Per il bimbo non c’è stato nulla da fare.



La tragedia è avvenuta nelle prime ore della mattinata in Via Pisanelli. Sul posto sono arrivati a sirene spiegate l’ambulanza della Croce azzurra Sant’Elpidio a Mare e l’automedica della Potes di Porto San Giorgio. I sanitari hanno tentato in ogni modo di salvare la vita del bimbo, inutilmente. Il bimbo infatti sarebbe morto sul colpo.



Al momento sul posto anche la Polizia locale che si sta occupando dei rilievi e i carabinieri oltre al primo cittadino di Sant’Elpidio a Mare Alessio Pignotti: “una tragedia immane – ha spiegato il sindaco – sono intervenuto subito, siamo sconvolti e così anche tutta la nostra comunità”.

IN AGGIORNAMENTO