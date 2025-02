FABRIANO – Tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri. Un uomo ha perso la vita mentre stava lavorando in un terreno agricolo di sua proprietà in via Merloni. Si tratta di un 88enne del posto, Enrico Mercanti. L’uomo, rimasto impigliato nella sua motozappa, è stato poi travolto dal mezzo in movimento.



Sul posto i vigili del fuoco intervenuti per liberare il corpo e i carabinieri che stanno indagando sulle cause dell’incidente