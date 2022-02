ANCONA – E’ nata “Luna”. A illuminare di speranza la notte infinita del dramma afghano. A darla alla luce, lo scorso tre febbraio, una giovane donna afghana, attivista per i diritti umani, già mamma di un bambino di tre anni e rimasta sola dopo che suo marito, anche lui attivista e per questo in pericolo, ha cercato una via di fuga verso la Turchia. Da mesi sono stati persi i contatti.

La donna aveva chiesto aiuto ad Amad, Associazione Multietnica Antirazzista Donne di Ancona, impegnata dallo scorso agosto, dopo la presa del Paese da parte dei talebani, ad aiutare le persone in difficoltà, partendo dagli afghani marchigiani che avevano difficoltà con i documenti per i ricongimenti familiari, per mettere in salvo le loro famiglie. Poi la rete è cresciuta con le associazioni attive sul territorio afghano, tra cui Pangea.

Il primo impegno di Amad per la mamma attivista, riuscita ad attraversare il confine per giungere in Iran, è stato di tipo sanitario, creando una rete con Medici Senza Frontiere che hanno preso in carico il caso della donna, tra l’altro con una gravidanza a rischio, per garantirle il taglio cesareo e l’assistenza necessaria. Così, lo scorso tre febbraio, Luna ha aperto i suoi occhioni nocciola al mondo. Anche in lingua fārsī “Luna” significa luce splendente, ha spiegato Narghes, la socia iraniana di Amad che ha tenuto i contatti telefonici con la mamma. E’ stato scelto questo nome perché la piccola Luna è già legata all’Italia, grazie al primo aiuto ricevuto, per venire al mondo.

Il futuro inizia ora: Amad sta lavorando per portare al sicuro in Italia la mamma e i due bambini grazie anche alla raccolta fondi avviata dalle colleghe e dalle amiche in memoria della giornalista anconetana Emma Ratti, scomparsa lo scorso 20 gennaio. https://etvmarche.it/29/01/2022/in-memoria-di-emma-ratti-laiuto-per-lafghanistan-lappello-di-amad-cerchiamo-famiglie-per-accogliere-video/

L’associazione Amad sta seguendo decine e decine di situazioni: un mese fa è arrivata in Italia una ragazza afghana di 19 anni, rimasta orfana nell’attentato all’aeroporto di Kabul di fine agosto scorso. E’ospite ad Ancona a casa della presidente della stessa associazione Donatella Linguiti. https://etvmarche.it/06/01/2022/dal-dramma-dellafghanistan-ad-ancona-la-storia-di-sima-finalmente-libera-e-al-sicuro-video/

Amad lancia l’appello alla società civile per allargare l’ospitalità chiedendo, a famiglie e persone disponibili, di accogliere in casa una ragazza o un ragazzo per salvarli da una vera e propria catastrofe umanitaria.

L’associazione AMAD nasce nel 2017 e da dicembre 2019 ha la sua sede in via Macerata 24, ad Ancona, nel cuore del Piano San Lazzaro, quartiere incrocio di storie e Paesi. Riconoscendo nel razzismo e nella violenza sulle donne la stessa matrice originale, ossia la discriminazione e l’odio, AMAD opera con progetti concreti. Nonostante le difficoltà legate all’emergenza pandemica sono stati avviati i progetti :“Nella Natura” per donne e bambini vittime di traumi e formazione di operatrici e assistenti sociali, “Clean Up Ancona”per favorire una cultura condivisa del decoro con esperienze di gruppo di pulizia del quartiere, “Il Mondo a casa nostra”, progetto di videogiornalismo per una narrazione differente con gli stessi migranti e rifugiati. AMAD promuove azioni di sensibilizzazione per una dimensione più inclusiva, con progetti di accoglienza e di integrazione, uno sportello informativo, legale e di orientamento al lavoro, per cui recentemente è stato realizzato un manuale multilingue. Attività di formazione tra cui il doposcuola gratuito destinato a bambine e bambini del quartiere (attualmente sospeso causa Covid), lezioni di italiano per donne e uomini dal mondo. Laboratori “Mamme e Figlie” per affrontare l’adolescenza in ogni cultura. AMAD promuove l’incontro di persone, lavora insieme alle associazioni e alle comunità straniere del territorio.

L’appello di Amad e la raccolta fondi per il Progetto Afghanistan:

