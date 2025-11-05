PESARO – Nuova udienza davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Pesaro per Angelo Sfuggiti, il 70enne fanese accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare nei confronti della moglie Rita Talamelli, soffocata il 20 novembre 2023, nella loro abitazione a Fano.

Il PM ha chiesto la condanna dell’uomo a 9 anni e 4 mesi, ritenendo le attenuanti generiche e della provocazione prevalenti sull’aggravante. L’omicidio era maturato in un contesto di difficoltà familiare, la donna soffriva da anni di un disturbo ossessivo compulsivo, il 70enne aveva anche tentato di togliersi la vita.

L’avvocato dell’imputato ha invece chiesto l’assoluzione per vizio di mente o legittima difesa. in subordine la riqualificazione in omicidio preterintenzionale o colposo. La sentenza è attesa per il 26 novembre.