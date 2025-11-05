ANCONA – I poliziotti della Questura di Ancona hanno individuato i responsabili dei fatti reato commessi nella mattinata del 17 ottobre, all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore Calzecchi Podesti Onesti dove, durante l’intervallo tra una lezione e l’altra, era stato spruzzato spray al peperoncino negli spazi scolastici comuni, causando problemi respiratori ed effetti urticanti agli studenti e ai docenti presenti.



A seguito delle indagini, la Squadra Mobile della Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, ha individuato quattro studentesse dell’istituto, tutte di 17 anni. Le ragazze, secondo la Polizia, avrebbero premeditato e messo poi il pratica il disegno criminoso di spruzzare lo spray al peperoncino in ambiente scolastico, durante l’intervallo tra la prima e la seconda ora. Le quattro studentesse sono state deferite alla Procura dei minori, per i reati di getto pericoloso di cose atte ad offendere le persone, interruzione di servizio pubblico e lesioni commessi in concorso.