MACERATA – La morte di Cameyi Mossamet, la giovane scomparsa da Ancona nel 2010, i cui resti sono stati ritrovati solo otto anni dopo, nelle vicinanze dell’Hotel House di Porto Recanati.



Si potrebbe finalmente sbloccare il processo per il suo omicidio, che vede come imputato l’ex fidanzato Monir Kazi, rientrato in Bangladesh, suo paese natale, prima del ritrovamento dei resti della giovane.



Dopo un primo rinvio a giudizio di Kazi, la Corte d’Assise di Macerata aveva sospeso il processo nel 2021, richiedendo la certezza che gli atti fossero stati correttamente notificati. Dopo dieci tentativi falliti in quattro anni si è arrivati a una svolta. Nell’udienza di oggi, il GUP è riuscito a mettersi in contatto telefonico con Kazi e lo ha messo al corrente dell’azione legale.



Questo passaggio era indispensabile per procedere al rinvio a giudizio, che potrebbe ora essere formalizzato nella prossima udienza, programmata per martedì prossimo. Durante la chiamata, Kazi ha infatti confermato di aver ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, tramite l’ambasciata italiana.