ANCONA – Vento forte con raffiche anche fino a 90 km, sulle Marche, in particolare nelle zone dell’entroterra. Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco per piante, rami e alberi caduti a terra, mentre ha creato meno problemi la pioggia caduta a tratti, in linea con l’allerta meteo diramata ieri dalla Protezione civile regionale.

La situazione più critica nella zona del cratere sismico maceratese, a Camerino, Visso, Fiastra, nelle strade extraurbane, ma anche nel centro storico di Camerino per tegole e pezzi di cornicione caduti. Non ci sono però problemi di circolazione.

Sabato mattina ha fatto bella mostra di sé la prima neve sull’Appennino marchigiano a Frontignano di Ussita, in provincia di Macerata. LUn leggero manto bianco, che già oggi si è disciolto, con i gestori degli impianti di risalita che hanno pubblicato le immagini della webcam sulle pagine social, aggiungendo che tra una decina di giorni gli impianti torneranno in funzione per la felicità degli appassionati della montagna d’inverno.