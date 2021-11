PORTO RECANATI – Sabato 6 novembre sarà una giornata di mobilitazione pacifica in piazza Brancondi, dalle 17, a Porto Recanati con le cittadine e i cittadini del “Fiore del Partigiano”.

Fanno sapere gli organizzatori: “È passato solo qualche giorno da quando i media ci hanno restituito un’immagine del nostro Senato che non avremmo mai voluto vedere: i nostri rappresentanti, i portavoce del popolo, impegnati in uno spettacolo indegno di esultanza da stadio. Accadeva mentre veniva affossato di un disegno di legge che avrebbe iniziato ad allineare l’Italia al resto dell’Europa democratica sul piano dei diritti civili, in particolare in tema di identità di genere, sesso, e preferenze sessuali. A Porto Recanati non si è abituati a vedere manifestazioni su questi temi, ma proprio per questo, come gruppo sotto al nome Il Fiore del Partigiano, abbiamo deciso di scendere in piazza e portare una visione moderna e inclusiva della società, perché vogliamo una città accogliente e sicura. Portate tutte le vostre bandiere arcobaleno e tutta la vostra voglia di dialogare e comprendere il prossimo, anche chi non la pensa come voi”.

L’indicazione finale degli organizzatori: “Si raccomanda la maggior attenzione all’osservanza delle norme di buonsenso per il contenimento dei contagi. Si chiede quindi di mantenere il distanziamento fisico e di indossare la mascherina se necessario. Anche questo è rispetto”.