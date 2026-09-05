POTENZA PICENA – I carabinieri della stazione di Porto Potenza Picena (Macerata) stanno esaminando le foto scattate nelle ultime settimane di fronte alla stazione della cittadina del litorale Maceratese. Qui, pochi giorni fa, è scomparsa una targa posizionata dall’Anpi nel 2023 in ricordo della famiglia ebrea Behar, che si rifugiò a Potenza Picena da Trieste e che poi fu scoperta dai nazisti e portata ad Auschwitz, dove tutti i suoi componenti morirono.

Per ora le indagini proseguono con l’esame delle fotografie, visto che nella piazza della stazione non ci sono telecamere di sicurezza. Nella zona non ci sono altri segni che potrebbero far pensare a un’aggressione a sfondo antisemita, ma nessun movente è escluso per ora.

Dura la condanna del gesto da parte del Comune, che ha annunciato di star lavorando per riposizionare al più presto una nuova targa.