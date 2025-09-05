PORTO SAN GIORGIO – La Squadra Mobile della Questura di Fermo ha tratto in arresto un imprenditore sangiorgese titolare di una nota struttura ricettiva che, approfittando della sua posizione di datore di lavoro, avrebbe posto in essere una serie di abusi sessuali su tre giovani dipendenti.

L’attività investigativa della Squadra Mobile ha preso avvio nei primi giorni di agosto quando una cameriera ventinovenne, di origine marocchine impiegata presso la struttura, si è rivolta alla Questura di Fermo per denunciare una serie di abusi sessuali subiti da parte del titolare dell’albergo in cui lavorava. Secondo quanto riportato dalla donna, il proprietario, con diversi pretesti legati alle mansioni lavorative, la palpeggiava nelle parti intime e la baciava contro la sua volontà, inviandole numerosi messaggi a sfondo erotico sul suo cellulare. Col pretesto di rilevare delle mancanze professionali, non appena i due si trovavano soli, l’uomo approfittava della dipendente. Gli episodi, iniziati nel mese di maggio e proseguiti fino ad agosto con frequenza quasi quotidiana, hanno indotto la vittima a rassegnare le dimissioni pur di sottrarsi alle continue molestie.

A seguito della denuncia, gli investigatori della Squadra Mobile hanno ricostruito una serie di episodi molesti realizzati anche nei confronti di altre lavoratrici nel periodo maggio-agosto 2025. Il tutto, corroborato anche da una serie di testimonianze di persone che avrebbero assistito ad alcune avance nei confronti delle giovani lavoratrici.

L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, su di lui pendono le ipotesi di reato di violenza sessuale reiterata e atti persecutori