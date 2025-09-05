CASTELRAIMONDO – Attività urbanistico edilizia in assenza di autorizzazione paesaggistica e lottizzazione abusiva. E’ il reato che, in conclusione delle indagini preliminari, vengono contestati a 29 persone di Castelraimondo (Macerata), tra cui due istruttori del Comune, liberi professionisti, costruttori e proprietari. Le indagini, eseguite dai carabinieri forestali di Matelica (Macerata) su delega della Procura di Macerata, sono iniziate a seguito del rinvenimento di una piscina in un giardino condominiale realizzata senza titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica.



Dai riscontri documentali più approfonditi, secondo l’accusa, è emerso che la piscina ricadeva in un’area dove insistevano diverse costruzioni, realizzate dagli inizi degli anni 2000 e proseguiti sino al 2024. Nello specifico i Forestali hanno rilevato che i fabbricati, condominiali e monofamiliari, alcuni anche di pregevole fattura, erano stati edificati senza tenere conto che la zona su cui insistevano, era sottoposta a “Dichiarazione di notevole interesse pubblico” cosiddetto “Galassino”. A seguito delle attività di indagine i militari avrebbero appurato che non solo la piscina non rispondeva alla prevista autorizzazione paesaggistica, ma nemmeno il fabbricato principale e di conseguenza quelli adiacenti e l’intero “quartiere” di recente realizzazione ne erano muniti.



Nessuna delle costruzioni comprese nella lottizzazione, secondo gli accertamenti, era stata sottoposta al nulla osta vincolante e obbligatorio della Soprintendenza per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. La zona sottoposta a tutela paesaggistica, infatti, si estende sull’intero territorio comunale di Castelraimondo e su gran parte dei comuni limitrofi e ha lo scopo di salvaguardare il “paesaggio” locale come bene di valenza primaria. Tutte contestazioni che dovranno essere verificate nel corso del procedimento