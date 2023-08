Giornata di esodo sulle strade marchigiane, complicata anche dal maltempo. Mattinata da bollino nero per code intense in A14, in particolare nel sud della regione: attorno alle 10 di oggi diverse code per traffico all’altezza di Porto Sant’Elpidio in direzione sud hanno costretto molti automobilisti a lasciare l’A14 per riversarsi sulla Statale 16.



Code a tratti per traffico intenso sono state segnalate per tutta la mattinata in A14 tra Fermo Porto San Giorgio e Pescara sud in direzione Taranto, code per traffico anche tra Ancona sud e Civitanova Marche in direzione Taranto.

Nessun incidente segnalato fortunatamente lungo il tratto marchigiano dell’A14.



Nel pomeriggio (segnalato con il bollino rosso) piogge e rovesci hanno interessato la A14 tra i caselli di Ancona Nord e quello di Porto Sant’Elpidio, vento forte nel nord della regione, fino ad Ancona, traffico rallentato anche tra Ancona Nord e Loreto