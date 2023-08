Pioggia, allagamenti e forte vento sulla costa marchigiana, a partire dal pomeriggio di oggi: ad Ancona colpite in particolare a Numana e Sirolo, diversi gli allagamenti segnalati, problemi anche nel Maceratese, negozi e scantinati allagati a Porto Recanati e Civitanova Marche, e poi nel Fermano, dove la Strada Statale Faleriense, nei pressi della frazione Luce, è stata completamente invasa dall’acqua.

Ma il maltempo ha colpito anche le aree interne: un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sulla città di Macerata: non solo pioggia ma anche grandine (nella foto). Disagi per la circolazione in città, chiusa in particolare Via Mattei.