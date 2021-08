ANCONA – Un’inversione choc in via Bocconi sarebbe alla base di un gravissimo incidente avvenuto ieri sera attorno alle 21,30: un’anconetana di 60 anni (P.C.) è ricoverata all’ospedale in condizioni critiche, dopo essere stata rianimata per un quarto d’ora.

Era in sella ad uno scooter T-Max guidato dal marito: «Eravamo appena usciti dall’asse, stavamo andando verso il centro, quando quell’auto ci ha tagliato la strada», racconta l’uomo, sotto choc, rimasto miracolosamente illeso. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale e la versione dei testimoni, l’Opel Corsa guidata da un trentenne anconetano (anche lui illeso), che proveniva da via della Ferrovia, ha tentato un’inversione a U con l’obiettivo di immettersi sull’Asse, in direzione sud. Non si è accorto che in quel momento stava sopraggiungendo lo scooter. L’urto, all’altezza del lato posteriore sinistro dell’auto, è stato violentissimo. La donna, sbalzata via dal T-Max, a causa dell’impatto al suolo, ha subito perso i sensi.

Chi ha assistito alla scena ha contattato il numero unico d’emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, con la Croce Gialla, l’automedica e i vigili del fuoco. Le condizioni della 60enne sono apparse subito gravissime, è stata portata in sala emergenza a Torrette con un codice rosso avanzato.