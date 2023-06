Sono 13 nelle Marche le Bandiere Verdi assegnate alle spiagge a misura di bambini. La provincia che ne conta di più è quella di Pesaro Urbino che ne vanta ben 4: Pesaro (2016), Fano Nord – Sassonia – Torrette/Marotta (2016), Mondolfo – Marotta (2016) e Gabicce Mare 2015). L’iniziativa è stata ideata da Italo Farnetani, professore universitario di Pediatria e presidente dell’International Workshop of Green flags. A selezionare le spiagge è infatti un campione di pediatri.



Tre le Bandiere Verdi in provincia di Ancona ci sono Sirolo, che vanta il vessillo dal 2016, Numana Alta e Bassa, Marcelli Nord (2015) e Senigallia (2012); due in provincia di Macerata a Civitanova Marche (2012) e Porto Recanati (2012); una in quella di Fermo, Porto San Giorgio (2010); e tre nell’ascolano Cupra Marittima (2020), Grottammare (2016) e San Benedetto del Tronto (2008).

Complessivamente sono 146 in Italia le spiagge amiche dei bambini. San Benedetto del Tronto, è l’unica spiaggia marchigiana, tra le dieci località italiane che conservano il vessillo ininterrottamente da 16 anni. I requisiti necessari per ottenere la Bandiera Verde sono: la presenza di spiaggia con sabbia, spazio fra gli ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che possano andare in sicurezza in acqua, presenza degli assistenti di spiaggia, attrezzature dedicate ai bambini, e opportunità di divertimento per i genitori (negozi, ristoranti, bar, strutture sportive).