ANCONA – Nuovo aggiornamento Covid con 332 nuovi contagi registrati oggi domenica 5 giugno 2022 nelle Marche. I tamponi analizzati nel percorso diagnosi sono stati 1734. Il tasso di positività è sceso al 19,1% mentre il tasso di incidenza cumulativa è di 175,93.

Sul territorio la provincia di Ancona spinge il contagio con 116 casi; seguita da Pesaro-Urbino (68), Macerata (63), Ascoli Piceno (42) e Fermo (25). Altri 18 casi da fuori Regione.

Confortante il fatto che nel bollettino di oggi dell’Osservatorio Epidemiologico non compaiono decessi, il totale da inizio pandemia resta dunque fermo a 3917.

Per quanto riguarda i ricoveri, non ci sono variazioni rispetto alle ultime 24 ore (69), anche se c’è da segnalare una persona in più in cura nei reparti intensivi (2). In calo le dimissioni dai Pronto Soccorso (1, -4).