ANCONA – “Finalmente, anche la nostra regione, dal monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia per la classificazione in fasce, ha raggiunto per la prima volta i numeri da “zona bianca”. Precisamente il contagio nelle Marche è stato di 34 nuovi positivi settimanali su 100 mila abitanti. Una notizia che ci fa ben sperare. Se i dati continueranno ad attestarsi sotto i 50 nuovi positivi settimanali anche nelle prossime due settimane, dal 21 giugno le Marche dovrebbero essere in zona bianca”.

Lo scrive il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’orizzonte della zona bianca nelle Marche guarda al 21 giugno.

Il contagio

In un giorno sono 98 i positivi tra le 1.105 tamponi molecolari nel percorso nuove diagnosi nelle Marche (8.86%): 41 in provincia di Macerata, 18 nell’Ascolano, nove in provincia di Ancona, sette in provincia di Pesaro-Urbino, sette nel Fermano e 16 da fuori regione. Nel Percorso Screening Antigenico “effettuati 510 test e riscontrati 9 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 2%”.

Nelle ultime 24 ore testati “3.151 tamponi: 1615 nel percorso nuove diagnosi (di cui 510 nello screening con percorso Antigenico) e 1.536 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati pari al 6,1%)”. Tra i 98 positivi delle nuove diagnosi i soggetti con sintomi sono 25. I casi rilevati comprendono contatti in setting domestico (23), contatti stretti di casi positivi (29), in setting lavorativo (2), con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (8), screening percorso sanitario (1). Per altri 10 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.