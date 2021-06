ANCONA – Frana sulla spiaggia del Trave questa mattina, nella zona interdetta alla frequentazione dei bagnanti. Tre persone, presenti nella zona vietata, sono state sfiorate dalla roccia. Nessuno è rimasto ferito, i bagnanti si sono spostati in tempo in una zona più sicura. Il crollo della roccia è un caso non eccezionale in questo periodo dell’anno.

La Capitaneria di Porto ha inviato una squadra per le verifiche del caso. La scena è stata impressionante anche per chi era a bordo delle imbarcazioni presenti nelle acque antistanti alla zona interessata: un boato, poi la grande nuvola di polvere grigia.