ANCONA – Ancora in calo i ricoveri da Covid-19 nelle Marche e scende ancora il tasso di occupazione da parte dei pazienti Covid.Al momento sono 7,4% per le terapie intensive e 16,8% per l’area medica. Questa è la prima settimana con ritorno di parametri sotto la soglia per la zona bianca per le Marche che si trovano attualmente in zona gialla. Lo fa sapere la Regione.

Nella settimana appena trascorsa si è registrato un “appiattimento della curva epidemica” con una “regressione abbastanza ferma nell’ultimo periodo”. Il calo dei sintomatici “sta portando una flessione forte delle ospedalizzazioni. Nell’ultima giornata, sono 1.533 i casi registrati nelle Marche, la maggior parte in provincia di Ancona. In totale i ricoverati sono 191, di cui 19 in terapia intensiva. Sale ancora il numero delle vittime, in totale 3613, dall’inizio dell’emergenza sanitaria nelle Marche. Nelle ultime 24 ore ha perso la vita una donna di 86 anni di Falconara, già afflitta da precedenti patologie.