ANCONA – Gravissimo incidente questa sera intorno alle 19.30 ad Ancona lungo la variante alla Statale 16, all’interno della Galleria del Montagnolo.



Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e una bisarca carica di veicoli, ad avere la peggio nell’impatto l’uomo alla guida dell’auto, andata completamente distrutta. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Si tratta di un 43enne di Ancona, morto sul colpo. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.



Sul posto oltre ai sanitari anche vigili del fuoco e forze dell’ordine. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni