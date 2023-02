CITTADELLA – È stata amarissima la trasferta del Tombolato per l’Ascoli che, ieri, è stato battuto 3-0 dai padroni di casa del Cittadella. Una sconfitta senza appello che, subito dopo il triplice fischio, è costata cara a mister Bucchi, esonerato dalla società bianconera: “L’Ascoli Calcio 1898 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il sig. Cristian Bucchi e i suoi collaboratori – si legge in una nota del club -. Il club bianconero saluta mister Bucchi e il suo staff e augura loro le migliori fortune personali e professionali”.

Per la cronaca, l’Ascoli è andato sotto nel primo tempo per effetto della rete di Crociata. Nella ripresa, attorno alla mezz’ora, ha subito la doppietta letale di Antonucci per il definitivo 3-0. I bianconeri, dopo il kappao, si trovano al 13esimo posto in coabitazione con Perugia e Como (26 punti), appena un punto sopra la zona playout occupata dal Brescia (24).

Nelle prossime ore il patron Massimo Pulcinelli comunicherà il nome del sostituto. Nella lista dei papabili trainer Gigi Di Biagio, Roberto Breda e Diego Lopez, ma sarebbero stati sondati anche Alessandro Nesta e Leonardo Semplici.