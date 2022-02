Sono arrivate all’Ospedale regionale Torrette di Ancona 156 confezioni di Paxlovid, il farmaco antivirale della Pfizer, usato nella cura della malattia da covid. Il farmaco, fa sapere la Regione Marche, potrà essere prescritto a partire da mercoledì prossimo.

“Le Marche in questo campo sono sempre state all’avanguardia – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini – queste compresse saranno prodotte nello stabilimento di Ascoli Piceno”.



“L’obiettivo – aggiunge Saltamartini – resta ridurre le ospedalizzazioni. Questo farmaco rappresenta un valido aiuto alle cure domiciliari, potendo infatti essere prescritto anche dai medici di medicina generale e dalle Usca”.



Il Paxlovid si base sull’associazione di due principi attivi: uno in grado di ridurre la capacità di replicazione nell’organismo del Sars-Cov2, l’altro capace di potenziare l’azione immunitaria. Va somministrato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi, richiede grande attenzione per gli effetti collaterali. Il Paxlovid è in grado di prevenire il ricovero nel 90% dei casi – spiega la regione in una nota – ed è a disposizione prevalentemente dei pazienti non ospedalizzati e a rischio di sviluppare una malattia grave.