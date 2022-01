Marche, si torna a scuola il 7, con tante incognite: alcuni Comuni posticipano al 10; attese a ore le nuove regole sulla quarantena.

La riapertura delle scuole nelle Marche è fissata per il 7 gennaio, ma ci sono alcuni comuni che, alla luce del peggioramento della quadro epidemico in città, hanno deciso di spostare il ritorno sui banchi al 10 gennaio. Si tratta dei sindaci di Tolentino, Petriolo e Urbino, città dove ieri sono state firmate ordinanze ad hoc per posticipare la ripresa delle lezioni in via precauzionale, «quale misura finalizzata a contenere ulteriormente l’emergenza epidemiologica in corso”.

Sono inoltre attese a ore le nuove norme sulla quarantena per i contagi in classe. Molti Presidenti di Regione chiedono che sia il Cts a dare l’ok ufficiale alla riapertura delle scuole e, sul fronte della dad, avanza la proposta che i bambini delle scuole dell’infanzia vadano in quarantena per 7 giorni al primo contagio in classe, quelli di età compresa tra 5 e 11 anni al secondo contagio per 7 giorni, mentre potrebbero restare tutti in classe, possibilmente con la mascherina ffp2, gli studenti della terza media e delle superiori fino al terzo caso di positività nella classe. Dal quarto, andrebbero in quarantena per 7 giorni anche loro.

Infine, per tornare in classe sarebbe previsto un tampone antigenico o molecolare tra il quinto e il settimo giorno. L’ipotesi sulla quale sta lavorando il Governo – che dovrà essere approvata il 5 gennaio in Consiglio dei ministri – prevede invece di prendere atto della diversità di situazione tra le varie scuole.

In aggiornamento.