Due arresti per spaccio nella notte di Halloween a Montecchio di Vallefoglia. I finanzieri del Gruppo di Pesaro, con l’aiuto dei cani antidroga Ebro e Alex, hanno trovato 200 grammi di hashish pronti per la vendita e 2.000 euro in contanti.

