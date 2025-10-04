Dopo la sconfitta nelle elezioni regionali delle Marche, il candidato del centrosinistra Matteo Ricci annuncia davanti alla platea di "Alleanza per il cambiamento" riunita ieri sera a Chiaravalle che resterà europarlamentare e dunque rinuncerà ad essere consigliere regionale. "Il risultato elettorale sarà uno stimolo per dare ancora di più a questo territorio attraverso la rappresentanza europea, portando a Bruxelles le vertenze delle Marche, per le quali il mio impegno, da oggi, su tutti i dossier principali (sanità, economia, lavoro, infrastrutture) sarà doppio", dice Ricci.