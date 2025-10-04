ROMA – Dalle Marche continua senza sosta la mobilitazione per la Palestina: dopo i cortei e il blocco al porto, oggi per Roma sono partiti dieci pullman organizzati dalla rete dei Centri Sociali delle Marche e Usb da Ancona, Falconara, Jesi, Senigallia, Fano, Fabriano, Macerata, Civitanova, Porto San Giorgio.

“Sono migliaia le persone a Roma che partecipano alla manifestazione nazionale. – ricordano i Centri sociali delle Marche – Si registra un’incredibile appoggio ai manifestanti in viaggio: accolti con applausi all’ingresso dei bar dove sono state fatte le soste, inaspettata incitazione da parte di chi passava nei luoghi di partenza dei mezzi”.

“I pullman e i furgoni affittati – riferiscono i promotori della trasferta per la manifestazione nazionale – a Roma – non sono bastati per i tanti che volevano raggiungere Roma per il corteo e sono partite tante auto piene. Oggi a Roma partecipiamo in massa al corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla – concludono i Centri Sociali delle Marche – e per sostenere le nuove flotilla che si stanno dirigendo verso Gaza, per fermare il genocidio, al fianco della resistenza palestinese per fermare il colonialismo sionista”.

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE