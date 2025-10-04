ROMA – Dalle Marche continua senza sosta la mobilitazione per la Palestina: dopo i cortei e il blocco al porto, oggi per Roma sono partiti dieci pullman organizzati dalla rete dei Centri Sociali delle Marche e Usb da Ancona, Falconara, Jesi, Senigallia, Fano, Fabriano, Macerata, Civitanova, Porto San Giorgio.

“Sono migliaia le persone a Roma che partecipano alla manifestazione nazionale. – ricordano i Centri sociali delle Marche – Si registra un’incredibile appoggio ai manifestanti in viaggio: accolti con applausi all’ingresso dei bar dove sono state fatte le soste, inaspettata incitazione da parte di chi passava nei luoghi di partenza dei mezzi”.

“I pullman e i furgoni affittati – riferiscono i promotori della trasferta per la manifestazione nazionale – a Roma – non sono bastati per i tanti che volevano raggiungere Roma per il corteo e sono partite tante auto piene. Oggi a Roma partecipiamo in massa al corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla – concludono i Centri Sociali delle Marche – e per sostenere le nuove flotilla che si stanno dirigendo verso Gaza, per fermare il genocidio, al fianco della resistenza palestinese per fermare il colonialismo sionista”.