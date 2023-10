ANCONA – Ha reagito in maniera violenta alla Polizia, poi ha appiccato un incendio in pronto soccorso. Una giornata di ordinaria follia, quella di ieri, per una 43enne ucraina e residente a Bologna che in precedenza aveva anche molestato i passanti davanti ad un negozio in piazza della Repubblica, prima di litigare con la titolare che ha chiamato le forze dell’ordine.

La donna è parsa sin da subito in stato di ebbrezza. Si è scagliata contro gli agenti della Polizia locale, poi contro gli operatori della Stradale ed infine ha tentato di opporsi con violenza anche all’intervento dei sanitari della Croce Gialla di Ancona. Per portarla via è stato necessario l’arrivo dell’automedica ed è stata sottoposta ad una blanda sedazione. Che però, evidentemente, non è stata sufficiente per fermarla. Perché una volta trasferita a Torrette, ha dato fuoco con un accendino al materasso e al cuscino della lettiga su cui si trovava nell’area di accesso.

Le fiamme sono state subito spente da un infermiere con un estintore, ma nella sala del pronto soccorso ci sono stati momenti di tensione e paura. Erano presenti circa cinquanta persone, subito evacuate, per fortuna senza feriti o intossicati.