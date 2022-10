MONTE SAN GIUSTO – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Monte San Giusto. Un giovane di 27 anni è morto, schiacciato da un trattore mentre era al lavoro in un campo. L’allarme è partito dai familiari del ragazzo che, non vedendolo rientrare, si sono preoccupati. Immediata la corsa al campo e l’amara scoperta.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava guidando un trattore con un cassone che trasportava un altro mezzo agricolo. Per cause in corso di accertamento, il cassone si sarebbe ribaltato e il mezzo agricolo avrebbe schiacciato il ragazzo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118. Al loro arrivo purtroppo il 27enne era già morto e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.