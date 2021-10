Elezioni nelle Marche, affluenza in calo. Oggi si vota fino alle 15. Stasera in diretta su èTV i risultati.

I numeri. Affluenza in calo nelle Marche, dove le urne sono aperte in 28 Comuni, nessuno dei quali capoluogo di provincia: alle 19 aveva votato complessivamente il 34,12% degli aventi diritto. Nella precedente tornata elettorale nel 2016 alla stessa ora aveva votato il 47,19%, ma le elezioni si erano svolte in un solo giorno.

Considerato il numero e le dimensioni dei Comuni, la maggior parte dei quali piccoli (solo due sono oltre i 15mila abitanti), l’andamento dell’affluenza è molto variegato: ci sono località che dovrebbero recuperare il divario entro le 15 di domani, altre per le quali l’affluenza potrebbe comunque rimanere bassa. Un elemento che sarà determinante in alcuni Comuni dove è scesa in campo una sola lista e dove quindi per l’elezione del sindaco bisognerà superare il quorum: appare in difficoltà Acquasanta Terme, dove alle 19:00 aveva votato il 28,03%. Votanti in calo anche nei due Comuni oltre 15mila abitanti: a San Benedetto del Tronto sinora ha votato il 33,86% degli aventi diritto, nel 2016 alla stessa ora il 45,44%. A Castelfidardo ha votato il 30,06%, rispetto al 39,82% del 2016. Si vota stasera fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

La diretta su E’tv Marche

E’Tv Marche sarà in diretta lunedì 4 ottobre dalle 19 con uno Speciale Amministrative 2021 attraverso il quale seguire lo spoglio elettorale. Aggiornamenti in tempo reale sui risultati, collegamenti live in particolare da Castelfidardo e San Benedetto del Tronto, contributi dai vari Comuni alle urne. Appuntamento sul canale 12 del digitale terrestre, in streaming sul nostro sito www.etvmarche.it, sulla pagina facebook E’tv Marche e sulla nostra app.