ANCONA – Le donazioni di sangue continuano a calare nelle Marche, con un ritmo più marcato rispetto al resto d’Italia. Lo certificano i dati del Centro Nazionale Sangue: nei primi sette mesi del 2026 le unità di globuli rossi prodotte nella regione sono scese a 40.185, contro le 43.075 dello stesso periodo del 2025, un calo del 6,7% a fronte di una flessione nazionale dell’1,2%.

Anche le trasfusioni sono diminuite, da 40.374 a 39.020 unità (-3,4%, contro il -2,4% italiano). Rispetto alla programmazione regionale per il 2026, la produzione di gennaio-luglio si è fermata al 92% dell’obiettivo.

Alcuni mesi fa dopo il caso di alcune sacche di plasma sprecate all’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum). A luglio, in particolare, le unità prodotte nella regione sono state 6.032 contro le 6.273 del 2025 (-3,8%), quelle trasfuse 5.808 contro 6.028 (-3,6%).