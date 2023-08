FANO – Momenti di terrore in una villetta della zona Sant’Orso a Fano. Una banda di rapinatori, dopo aver fatto irruzione, ha aggredito fisicamente la coppia di proprietari e li ha chiusi a chiave in una stanza. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 2 e 3 agosto.



La banda di malviventi, composta da tre persone, si sarebbe introdotta nell’abitazione nonostante la presenza della coppia, 75 anni lui, 71 lei.



Una volta in casa, i tre hanno iniziato a minacciare ed aggredire gli anziani prima verbalmente poi fisicamente, per farsi consegnare gioielli e contanti.



I proprietari di casa hanno spiegato di non avere nulla di valore nell’abitazione. I rapinatori, non contenti, hanno iniziato a mettere a soqquadro la casa devastando tutto. L’uomo però ha reagito e i banditi lo hanno colpito all’addome con il manico di un coltello lasciandolo dolorante a terra. Dopo circa 30 minuti di terrore, i rapinatori si sono dati alla fuga, con un anello di brillanti e qualche altro monile, non prima però di aver chiuso a chiave la coppia in una stanza.



A questo punto, l’uomo, seppur ferito, ha cercato di dare l’allarme, calandosi con un lenzuolo dalla finestra, ma è caduto dall’altezza di qualche metro procurandosi diverse fratture. Illesa ma sotto forte choc la moglie.



Sui fatti indagano i carabinieri.