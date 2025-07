Forza Italia lavora per confermare il "buon governo delle Marche per i prossimi cinque anni mettendo in campo le migliori espressioni dell'area di centro, del centrodestra, le migliori espressioni del partito". Così il presidente di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un incontro ad Ancona. Nel corso dell'incontro annunciati i candidati di Ancona alle Regionale: dai consiglieri regionali uscenti Linda Elezi e Mirko Bilo, al sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli fino agli assessori comunali di Ancona Manuela Caucci e Marco Battino.

"E' ovvio – ha sottolineato Tajani – che per amministrare bene una regione servono anche persone che hanno dimostrato di saper amministrare bene. Mi riferisco in modo particolare al capoluogo di regione dove siamo fieri di avere Daniele Silvetti come sindaco, che è anche vicepresidente vicario del Lanci per nostra scelta, per nostra volontà proprio per dare un riconoscimento a questa città e a questa regione, entrambe sono ben governate grazie anche al lavoro dei rappresentanti di Forza Italia in Consiglio regionale e in consiglio comunale".

"Ora dobbiamo prepararci per fare bene anche nei prossimi cinque anni. – ha detto ancora Tajani – Non bastano cinque anni per risolvere tutti i problemi di una regione che non è che fosse stata tanto ben amministrata in passato così come la città capoluogo: bisogna lavorare ancora altri cinque anni con grande impegno, con grande determinazione". Tajani ha assicurato il sostegno del governo, sottolineando l'approvazione del decreto alluvioni, "un segnale di attenzione del governo", e la battaglia per "allargare la Zes alle Marche: il Parlamento ha già approvato un testo proposto da Francesco Battistoni, deputato e segretario regionale di FI, ora vediamo cosa si potrà fare con Bruxelles, stiamo trattando, vediamo se riusciamo a spuntarla".

Forza Italia si propone come "forza rassicurante delle Marche perché in questo momento ad ogni livello c'è bisogno di donne e uomini che rassicurino i nostri concittadini, che possono offrire le loro spalle, per dire 'ci siamo', vi garantiamo governabilità, siamo persone serie, non facciamo chiacchiere, realizziamo cose concrete. Ecco perché sono felice che ci siano tanti amministratori nella nostra lista di Ancona, sarà così anche in tutte le altre province".

Tra i tempi principali d'impegno di Forza Italia la "sanità" che "non è solo liste d'attesa o tutela degli operatori sanitari, medici, infermieri, portatili che purtroppo nel nostro Paese troppo spesso vengono aggrediti: mancano medici e infermieri, serve una strategia nazionale. C'è stato un passo in avanti nelle Marche, però dobbiamo fare di più in tutta Italia". "La sanità – ha detto Tajani – significa anche non ingolfare gli ospedali: ci deve andare soltanto chi ha veramente bisogno. Come si capisce se uno ha veramente bisogno? Attraverso la medicina di prossimità, quindi noi vogliamo rinforzare la rete territoriale, medici e farmacie".

All'incontro – la visita proseguirà con un evento a Camerino – tra le personalità di Forza Italia c'erano il deputato e commissario di Forza Italia Marche, Francesco Battistoni, la capogruppo in Regione e vice commissaria Jessica Marcozzi, l'assessore regionale Stefano Aguzzi, il coordinatore provinciale di Ancona Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana.