C'è un terzo candidato per la presidenza delle Marche alle elezioni regionali che si terranno in autunno. Claudio Bolletta, di Chiaravalle (Ancona), 68 anni, un passato come imprenditore nel settore della Sicurezza, è la figura scelta da Democrazia sovrana e popolare (Dsp) nella corsa a Palazzo Raffaello. Il candidato si è presentato stamattina con una conferenza stampa alla Mole Vanvitelliana, ad Ancona, alla quale ha partecipato anche il coordinatore nazionale di Dsp, Marco Rizzo.

"Noi non siamo qui come terzo incomodo, siamo qui per vincere", ha detto Bolletta, che ha poi parlato dei temi che saranno al centro della campagna elettorale di Dsp. A partire dalla questione sanità.

"Vogliamo toglierla alle Regioni, deve essere nazionalizzata. – ha affermato il candidato – La sanità, da circa 30 anni, ha seguito un percorso di privatizzazione ed è stata dominata dal consociativismo. Il concetto di dare alle Regioni questa responsabilità è fallito. Noi vogliamo tornare a una sanità pubblica".

Poi l'attacco alla Regione sull'Agenzia per il turismo e per l'internazionalizzazione (Atim). "Un'analisi della Corte dei conti dice che è un'operazione che può avere un senso solo se si vuole fare un regalo a qualcuno – ha proseguito Bolletta – Le stesse funzioni date all'Atim appartenevano alla Regione, è stato realizzato un doppione".

Nel presentare il candidato di Dsp, Rizzo ha messo l'accento sulla diversità del partito rispetto alle coalizioni di centrodestra e di centrosinistra.

"La nostra lista sarà caratterizzata da persone della classe lavoratrice e del ceto medio produttivo, vogliamo segnare la differenza con quegli altri che non litigano per un'idea delle Marche o di progresso, ma per una sedia. – ha detto Rizzo – Partiamo dalle Marche, poi arriveremo alle altre regioni. Siamo determinati, irriducibili e perseveranti".