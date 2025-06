CASTELFIDARDO – Si era fermato in un parcheggio pubblico, forse per effettuare una manutenzione sul proprio tir, e aveva sollevato la cabina del mezzo che si è improvvisamente chiusa, schiacciandogli le gambe. E’ una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio a Castelfidardo (Ancona), in via delle Fisarmoniche. L’autotrasportatore ferito è un 61enne di Napoli che è stato poi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, in condizioni molto gravi.



Probabilmente il 61enne aveva sollevato la cabina del mezzo Iveco per controllare alcune funzionalità del motore: mentre era piegato all’interno, per motivi ancora in fase d’accertamento, la cabina si è di nuovo chiusa, schiacciando. Sul posto anche i carabinieri di Castelfidardo per ricostruire la dinamica dell’incidente e interverrà anche personale del servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria.