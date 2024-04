Pochi giorni fa l’annuncio che ha fatto il giro dei social: Luca Paolorossi si candida a Sindaco di Filottrano.

Il sarto dei Vip, che ha vestito gli “Stadio” vincitori di San Remo 2006, sempre sulla cresta dell’onda (e delle polemiche), ha spiazzato un pò tutti con un annuncio affidato ai social: “Obiettivo: fare grande Filottrano”.

Luca Paolorossi sarà ospite questa sera alle h 22 a “Punti di Vista” il talk show delle Marche. “Nella vita ho commesso tanti errori, e da ogni errore ho imparato. Droghe, incidenti stradali, legalità: tutti problemi che ho vissuto sulla mia pelle e che posso raccontare ai giovani, aiutandoli a capire come evitare certi sbagli”.

Paolorossi si candida con una Lista Civica, “Noi per Filottrano”, ma non gli interessa la politica. Come spiegherà stasera su èTV: “Ormai la gente è stanca dei politici: nella mia lista ci sono professionisti e giovani di destra, centro e sinistra. Basta con queste etichette, è ora di lavorare per il futuro della nostra terra”.

Appuntamento a questa sera h 22 sul canale 12 con “Punti di Vista” (conduce Maurizio Socci, ndr).