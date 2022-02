Si consolida il calo dell’incidenza da Covid19 nelle Marche, a quota 2071 casi ogni 100mila abitanti (ieri 2128).

I nuovi casi sono 4030, il 38% dei test analizzati, così suddivisi: 1112 ad Ancona, 879 a Macerata, 773 a Pesaro, 660 ad Ascoli, 446 a Fermo, 160 da fuori regione.

Il contagio maggiore viaggia nella fascia 25-44 anni, seguita dai 45-59enni, quindi 6-10 anni.

Resta alta la forbice del rischio tra vaccinati e non vaccinati nei ricoveri e nel contagio: chi è protetto con 2/3 dosi rischia 10 volte di meno di finire in terapia intensiva rispetto a chi non si è sottoposto al siero. Rischio maggiore anche nel caso di infezione: circa 3 volte superiore per i non vaccinati.