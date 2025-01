ANCONA – Tragedia stamattina in via Esino, nel quartiere Torrette di Ancona. Due persone sono morte a causa di un incidente stradale a seguito di una carambola tra tre auto. L’ultimo mezzo colpito è finito contro una cabina di distribuzione del gas metano in media pressione, causando una mega-fuga di gas metano nella zona e un rumore molto forte e continuo, avvertito in tutto il quartiere. Poi l’auto ha proseguito la sua corsa, travolgendo e uccidendo due pedoni. Le vittime sono un uomo sessantenne e una dottoressa, Lucia Manfredi, 46 anni, che lavorava all’ospedale di Torrette.

L’area, dopo ore di lavoro, è stata messa in sicurezza, ma la fornitura di gas è ancora off limits per l’ospedale e i residenti di Torrette e Collemarino. I vigili del fuoco hanno poi lavorato per liberare le persone che sono rimaste incastrate nel mezzo a seguito dell’incidente. Inizialmente, infatti i soccorritori non riuscivano ad avvicinarsi alla vettura per il pericolo gas. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i vigili del fuoco.