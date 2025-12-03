Una data molto importante, che è stata ricordata anche a San Severino, per iniziativa dei sindacati pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati (Coordinamenti Donne e Politiche di genere), che hanno organizzato per domenica 30 novembre l’iniziativa dal titolo “In cammino per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

La manifestazione, patrocinata dal Comune, è stata sostenuta anche da Pro loco, Pro Castello e Associazione “La Torre Smeducci”.

L'incontro si è svolto presso l’Auditorium del Museo archeologico “Giuseppe Moretti” di Castello al monte.

Dopo i saluti istituzionali e un’introduzione per inquadrare il tema cruciale della giornata, è seguito un dibattito che ha visto la partecipazione di figure di spicco delle Forze dell’Ordine che hanno offerto il loro punto di vista sulla gestione e sulla prevenzione della violenza di genere.

In particolare sono intervenute la dottoressa Anna Moffa, commissario capo e dirigente della Squadra Mobile della Questura di Macerata, la dottoressa Antonella Colella, ispettore della Polizia di Stato della Questura di Macerata, e il maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tolentino

Dopo il convegno, si è svolto anche un simbolico “cammino” lungo i luoghi più caratteristici del Castello al monte. Questo momento ha voluto rappresentare la necessità di un percorso collettivo e costante verso una cultura del rispetto e della non-violenza.

L’evento è stato un’occasione fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica, sottolineare l’importanza della collaborazione tra associazioni, istituzioni e Forze dell’Ordine e ribadire il ruolo cruciale dei sindacati nella promozione delle politiche di genere e nel contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza.