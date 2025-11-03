Paolorossi: da "pecora nera" al più votato della Lega. "La mia politica è diversa"

Intervista a tutto campo con Luca Paolorossi, Sindaco di Filottrano.

Alcuni passaggi:

Luca Paolorossi: "Mi sono candidato alle Regionali per "pesare" il mio modo di fare politica. Sono stato il più votato della Lega nelle Marche"

Luca Paolorossi: "Io? Una pecora nera della Politica, contro il sistema dei partiti cui bisogna sempre obbedire. Io penso ai problemi della gente e li risolvo spesso di persona"

Luca Paolorossi: "Spesso litigo sui social con la gente, so scrivo cose dure. Poi invito quelle persone in comune, faccia a faccia, mi chiarisco, stringo la mano"

Luca Paolorossi: "Siamo senza pediatra a Filottrano. faccio un appello ai medici ma anche alle Istituzioni perché insieme si risolva il problema. Non si possono fare 20 km con un figlio malato per una visita"

Luca Paolorossi: "Grandi eventi in arrivo. L'8 Dicembre inaugureremo il Museo di Arte e Moda, grazie a un'idea di Ivana Ballante"