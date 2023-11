ANCONA – Attimi di paura oggi pomeriggio in via Giordano Bruno ad Ancona per un falso allarme bomba. Alcuni passanti hanno notato una valigetta abbandonata nel portico del palazzo dell’Enel. Immediato l’allarme al 112. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e le Volanti della polizia. La Polizia locale ha chiuso la strada, mentre gli artificieri hanno esaminato la valigetta che è stata aperta con un apposito strumento. All’interno della valigia, però, non c’era esplosivo, bensì solo alcuni effetti personali e vestiti. In poco tempo la strada è stata riaperta al traffico.