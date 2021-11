Salgono i nuovi contagi da Covid nelle Marche, così come l’incidenza settimanale. I ricoveri segnano +1 nelle ultime 24 ore, mentre si registra una nuova vittima: si tratta di un uomo di 48 anni.

Sono 140 i nuovi positivi, il 13,3% dei tamponi molecolari analizzati (140 su 1046), e il 4,3% degli antigenici (64 su 1483).

Dei nuovi casi, 35 si registrano nel Pesarese, 28 nell’Anconetano, 26 nel Fermano, 16 nell’Ascolano e 14 nel Maceratese. Sono 21 i casi da fuori regione. L’incidenza sale a 45,7 (ieri era a 43,3).

Una vittima in 24 ore: un uomo di 48 anni

Segnano +1 in 24 ore i ricoveri totali. Sono 81, di cui 20 in terapia intensiva (invariati), 19 in semi intensiva (-3), e 42 nei reparti non intensivi (+4). Sono 7 i pazienti nei pronto soccorso della Regione (+3 in 24 ore).

Nell’ultima giornata si è registrata una vittima: si tratta di un uomo di 48 anni di Vallefoglia, con patologie pregresse. Sono 3109 i decessi totali dall’inizio della pandemia.