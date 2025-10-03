Emozioni, sorrisi e grande partecipazione hanno caratterizzato il pomeriggio di ieri giovedì 2 ottobre all’Università di Camerino, in occasione della tradizionale Festa della Laurea, la cerimonia di consegna delle pergamene a tutte le laureate e a tutti i laureati che hanno conseguito il titolo nel corso dell’anno accademico 2023/2024.

A fare da cornice all’evento è stato ancora una volta l’auditorium Benedetto XIII, che ha accolto centinaia di neolaureate e neolaureati delle cinque Scuole di Ateneo, Architettura e Design, Bioscienze e Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Scienze e Tecnologie, accompagnati da familiari e amici, giunti da tutta Italia e dall’estero.

La cerimonia si è aperta con il saluto del Rettore Graziano Leoni, che ha voluto sottolineare l’impegno, la determinazione e la passione che hanno permesso alle studentesse e agli studenti Unicam di raggiungere questo traguardo.

“E’ davvero emozionante – ha sottolineato il Rettore Leoni rivolgendosi alla platea – vedere l’auditorium gremito con voi che indossate sciarpe colorate e tocchi. Vi siete formati all'interno di un ateneo che ha cercato di fare tutto il possibile per darvi non solo conoscenze negli specifici ambiti disciplinari, ma anche competenze che vi permetteranno di esercitare il vostro pensiero critico e di essere cittadine e cittadini consapevoli. Ringrazio voi per aver scelto l'Università di Camerino e ringrazio tutte le vostre famiglie ed i vostri amici che vi hanno supportato e dato la possibilità di fare questo percorso, che mi auguro sia stato formativo e di crescita personale. Voglio quindi esprimere il mio più caloroso augurio a tutte e tutti voi per un futuro di grandi soddisfazioni non solo professionali, ma, lo ritengo anche più importante, personali, affinché possiate trovare il bello in tutto ciò che fate”.

Alla presenza dei Prorettori, dei Delegati, del Direttore Generale e dei Direttori delle Scuole di Ateneo, il Rettore ha poi consegnato le pergamene, momento sempre molto atteso e carico di emozione. Per ogni scuola di Ateneo, la consegna è stata preceduta dalla testimonianza di un laureato o di una laureata che hanno raccontato la loro esperienza in Unicam: Nicolò Palombi per la Scuola Giurisprudenza, Claudia Di Nocera per la Scuola di Architettura e Design, Francesca Racciatti per la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Elena Fiorini per la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Antonio Gassner per la Scuola di Scienze e Tecnologie.

Come da tradizione, l’Università di Camerino ha voluto dedicare un pensiero speciale anche a chi, tra docenti e personale tecnico-amministrativo, ha concluso il proprio servizio nel corso dell’ultimo anno: per loro un commosso e solenne momento di congedo ufficiale dall’Ateneo.

La Festa della Laurea rappresenta ogni anno un’occasione unica per celebrare il successo dei giovani e il ruolo centrale della comunità Unicam, che si conferma ancora una volta come un punto di riferimento per la formazione, la ricerca e l’innovazione, aperta al mondo e al futuro.