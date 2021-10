Condanna a Mimmo Lucano: manifestazione di solidarietà a Senigallia.

Manifestazione di solidarietà verso l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, condannato due giorni fa a tredici anni, oggi pomeriggio a Senigallia (Ancona). In centro storico sono scesi a protestare esponenti dei gruppi e delle associazioni politiche e culturali cittadine ma anche la società civile, al grido di “Siamo tutti complici di Mimmo Lucano” e “Non si arresta la solidarietà”.

Una sentenza di primo grado, quella di Locri, “veramente sproporzionata – hanno detto i rappresentanti dell’associazione politico culturale Diritti al Futuro -. La città di Riace, di cui Mimmo Lucano era sindaco, è diventata un laboratorio, e in ogni esperimento ci sono successi ed insuccessi. Lo stato di necessità, le condizioni di emergenza rendono (a volte) inapplicabile la norma. Sbagliare è umano, però l’errore amministrativo non è uguale a una condotta penalmente rilevante. Quando poi la norma è scritta in modo da permettere le decisioni più disparate, ecco che per la stessa condotta puoi diventare un eroe o essere condannato a 13 anni di carcere”.