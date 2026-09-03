MONTEMARCIANO – Un caso di West Nile Virus è stato accertato a Montemarciano. L’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona ha comunicato il contagio di un residente il 2 settembre 2026. La situazione resta sotto controllo: i primi controlli veterinari ed entomologici sul territorio hanno dato esito negativo, non rilevando traccia del virus nelle zanzare locali.

Nessun contagio da uomo a uomo

L’autorità sanitaria ricorda che il virus non si trasmette da persona a persona. Il contagio avviene esclusivamente tramite la puntura della zanzara comune (genere Culex). Nella maggior parte dei casi l’infezione è asintomatica o presenta leggeri sintomi simil-influenzali. Le forme gravi colpiscono meno dell’1% dei contagiati, soprattutto soggetti anziani o fragili.

Prevenzione e disinfestazione

Il Comune di Montemarciano proseguirà con gli interventi di disinfestazione già previsti nel piano annuale. Le istituzioni invitano i cittadini a collaborare per ridurre i rischi, specialmente di sera e di notte, adottando queste precauzioni:

Usare repellenti cutanei

Indossare abiti chiari e coprenti

Installare e verificare le zanzariere in casa

Eliminare i ristagni d’acqua nei giardini privati per fermare le larve

L’Amministrazione comunale e gli uffici sanitari continuano a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e diffonderanno tempestivamente nuovi aggiornamenti in caso di necessità.