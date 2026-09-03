URBANIA – Una donna di 76 anni è morta questa mattina a Urbania dopo essere stata investita da un’auto sulla strada provinciale per Sant’Angelo in Vado mentre viaggiava in bicicletta insieme al suo cagnolino, anch’esso deceduto nell’impatto.



L’incidente è avvenuto nella prima mattinata, poco dopo le 8, davanti all’Hotel Bramante. La 76enn, che si stava recando in bici a trovare la figlia malata, è stata investita da una fiat panda, che viaggiava nel suo stesso senso di marcia. Ancora in fase di accertamento le cause dell’impatto.

Sul posto insieme al 118, la Polizia locale dell’Alta Valle del Metauro, i carabinieri di Urbania e l’eliambulanza Icaro partita dall’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Purtroppo nonostante tutti gli sforzi dei sanitari, per la donna non c’è stato nulla da fare.