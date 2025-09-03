ACQUASANTA TERME – Un uomo di 71 anni è stato trovato nella notte a Valledacqua, frazione di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), vittima di un incidente mentre eseguiva lavori di scavo su un fondo di sua proprietà. A dare l’allarme erano stati i familiari non avendo sue notizie da diverse ore.

Le ricerche hanno condotto nel luogo dove la vittima stava effettuando alcuni lavori con un escavatore. Lì, intorno all’1.45, è stato trovato, purtroppo ormai privo di vita.

L’ipotesi principale è che il mezzo meccanico si sia ribaltato schiacciando il 71enne in maniera fatale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dopo che i vigili del fuoco erano riusciti ad estrarre il corpo, incastrato sotto l’escavatore. Sul tragico fatto stanno compiendo accertamenti i carabinieri.