FERMO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno intensificato le operazioni a tutela delle fasce più fragili, dando esecuzione a cinque provvedimenti giudiziari per reati legati alla violenza domestica e di genere.

Applicando le procedure del “Codice Rosso”, i militari hanno arrestato tre uomini a Montegranaro, Montegiorgio e Fermo per condanne definitive o violazione delle misure cautelari, tra cui il mancato rispetto del divieto di avvicinamento. A Pedaso è stato denunciato un trentunenne per aver molestato l’ex convivente, mentre a Porto San Giorgio un cinquantaduenne è finito in carcere per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Questi interventi confermano l’impegno costante dell’Arma nel contrasto a un fenomeno subdolo, garantendo risposte tempestive e protezione concreta alle vittime, le quali trovano nelle istituzioni un punto di riferimento essenziale per la propria sicurezza.