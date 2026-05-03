FABRIANO – Tra giugno e settembre 2022, un 52enne fabrianese, con la complicità della sua compagna, estorse più volte denaro per complessivi 8mila euro ad un concittadino 55enne, minacciandolo di denunciarlo per le continue avances che a suo dire avrebbe fatto nei confronti della compagna. Ora i carabinieri della Stazione di Fabriano hanno eseguito nei confronti del 52enne un ordine di carcerazione alla pena di un anno, 11 mesi e dieci giorni di detenzione.

Il provvedimento detentivo eseguito è scaturito dalle indagini a suo tempo svolte dai Carabinieri di Fabriano. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa circondariale di Ancona.