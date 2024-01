Una donna ferita, due infrazioni all’ordinanza del Sindaco di Fabriano (Ancona) inerente il divieto di utilizzo di petardi, mortaretti, botti ed artifizi pirotecnici, e sequestro di fuochi d’artificio pericolosi.

Questo il report degli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza cittadino riguardo alla notte di San Silvestro.

La polizia ha effettuato un servizio specifico per garantire la sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti di fine anno, con agenti in divisa e in borghese.

In una frazione di Fabriano, poco prima della mezzanotte, una donna è stata colpita da un artificio pirotecnico impazzito che ha preso una traiettoria non conforme alle indicazioni e l’ha raggiunta al volto.

La contusione riportata dalla donna è stata curata al Pronto soccorso e giudicata guaribile in 10 giorni salvo complicazioni. Multe sono state elevate a due uomini sorpresi ad accendere e a far esplodere altrettanti petardi, uno lungo via Verdi e l’altro in via San Filippo. Per entrambi verrà irrogata una sanzione amministrativa con pena pecuniaria tra i 25 e 500 euro. Poco dopo la mezzanotte, sono stati sequestrati due blocchi di fuochi pirotecnici: uno composto da 25 fuochi di artificio e un altro da 12 razzi pirotecnici di categoria F2, la cui vendita è riservata ai soli maggiorenni.